Инспекторы охотнадзора спасли кабаргу на левобережье Красноярска

=Как рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов и лесного комплекса края, специалисты совместно с сотрудниками национального парка «Красноярские столбы» оперативно выехали на место, выловили животное и осмотрели его. После было приято решение о выпуске кабарги в естественную природную среду на территории национального парка.
«Кабарга любит гористую местность, поросшую хвойными лесами. Она очень пуглива, и при малейших признаках опасности старается как можно быстрее убежать. Поэтому встретить такое животное в городе — достаточно редкий случай. Будем надеяться, что в дальнейшем она внесет свой вклад в увеличении численности кабарги в национальном парке “Красноярские Столбы”, — рассказал государственный инспектор Александр Давыдов.
Отметим, на сегодняшний день численность кабарги в Красноярском крае составляет почти 54 тысячи особей.
Если вы стали свидетелями выхода животных на территории населенных пунктов, просьба незамедлительно о данных фактах сообщать по телефону: 8−800−100−94−00 либо государственным охотничьим инспекторам в территориях.