Инспекторы охотнадзора спасли кабаргу на левобережье Красноярска

«Кабарга любит гористую местность, поросшую хвойными лесами. Она очень пуглива, и при малейших признаках опасности старается как можно быстрее убежать. Поэтому встретить такое животное в городе — достаточно редкий случай. Будем надеяться, что в дальнейшем она внесет свой вклад в увеличении численности кабарги в национальном парке “Красноярские Столбы”, — рассказал государственный инспектор Александр Давыдов.