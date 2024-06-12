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Инспекторы охотнадзора спасли кабаргу на левобережье Красноярска

Инспекторы охотнадзора спасли кабаргу, которую на улице Калинина в Красноярске заметили местные жители и сообщили об этом в охотнадзор.

Источник: Newslab.ru

=Как рассказали в пресс-службе министерства природных ресурсов и лесного комплекса края, специалисты совместно с сотрудниками национального парка «Красноярские столбы» оперативно выехали на место, выловили животное и осмотрели его. После было приято решение о выпуске кабарги в естественную природную среду на территории национального парка.

«Кабарга любит гористую местность, поросшую хвойными лесами. Она очень пуглива, и при малейших признаках опасности старается как можно быстрее убежать. Поэтому встретить такое животное в городе — достаточно редкий случай. Будем надеяться, что в дальнейшем она внесет свой вклад в увеличении численности кабарги в национальном парке “Красноярские Столбы”, — рассказал государственный инспектор Александр Давыдов.

Отметим, на сегодняшний день численность кабарги в Красноярском крае составляет почти 54 тысячи особей.

Если вы стали свидетелями выхода животных на территории населенных пунктов, просьба незамедлительно о данных фактах сообщать по телефону: 8−800−100−94−00 либо государственным охотничьим инспекторам в территориях.

флора и фауна