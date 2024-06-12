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Ко Дню России награды и звания получили 72 жителя Красноярского края

Губернатор Красноярского края вручил награды выдающимся жителям региона.

Источник: Правительство Красноярского края

Накануне Дня России губернатор края Михаил Котюков вручил государственные, ведомственные и краевые награды 72 жителям региона. Среди наград были медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медаль Луки Крымского, медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока», знаки отличия «За трудовые заслуги», почетные грамоты и благодарственные письма Президента РФ и губернатора Красноярского края.

Так, знаками отличия отмечена Алевтина Борисова, член краевого Историко-Родословного общества и историко-патриотического общества «Краевед». Антонина Гурина, председатель первичной организации КРО «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» Ленинского района Красноярска. Виктор Стародубцев, директор АНО «Центр паллиативной помощи — хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых».

Впервые вручались и знаки отличия к почетным званиям Красноярского края. В прошлом году они были утверждены по 22 профессиональным отраслям, в числе которых журналистика, здравоохранение, агропромышленный комплекс, жилищно — коммунальное хозяйство, лесная отрасль, транспортная сфера, финансовый, экономический и юридический блоки края.