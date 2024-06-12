Ко Дню России награды и звания получили 72 жителя Красноярского края

Впервые вручались и знаки отличия к почетным званиям Красноярского края. В прошлом году они были утверждены по 22 профессиональным отраслям, в числе которых журналистика, здравоохранение, агропромышленный комплекс, жилищно — коммунальное хозяйство, лесная отрасль, транспортная сфера, финансовый, экономический и юридический блоки края.