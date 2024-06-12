Двор благоустроили на улице Загоскина в Иркутске

Подрядчик приступил к работе в середине апреля 2024 года. А вскоре будет готов двор по улице Ядринцева, 12. На площадке уже поменяли асфальт. Кроме этого, привели в порядок зелень во дворе: выполнили формовочную и санитарную обрезку деревьев, посадили кустарники, засеяли газоны, поставили лавочки. Осталось наладить уличное освещение, установят ограждения, бетонные вазоны, урны, тренажеры. Помимо этого, в Иркутске обновят свыше 30 дворов.