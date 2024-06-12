Дмитрий Демешин заложил дубовую рощу в Хабаровске

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской эколого-просветительской акции «Марафон зеленых дел», приуроченной ко Дню России. На склоне парка вдоль центральной набережной адмирала Невельского Дмитрий Демешин вместе с другими участниками запустил акцию, посадив первое дерево. Всего было высажено 25 саженцев монгольского дуба.
Как подчеркнул врио, закладка дубовой рощи на берегу Амура укрепит склон от оползней и станет дополнительной точкой природной очистки воздуха в городе.
«Михаил Пришвин однажды сказал, что любовь к природе — это проявление любви к Родине. Наша любовь к Родине выражается в конкретных делах. Один из способов показать её — забота об окружающей среде», — отметил Демешин.
Почетными гостями акции стали хабаровские ученые, общественники, педагоги и руководители предприятий, которые помогают решать экологические вопросы и занимаются экологическим воспитанием населения. Их достижения в этом году были отмечены почетными грамотами и благодарностями правительства края и регионального минприроды.