Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми прошла тропическая ночь

12 июня ожидается самый теплый день с начала года.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 77% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: Соцсети

В Перми сегодня отмечена «тропическая ночь» — минимальная температура воздуха составила +20,0. Об этом сообщил ученый ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграмм канале.

«Такой высокий ночной минимум обусловлен поступлением достаточно влажного тропического воздуха и наличием облачности в ночные часы» — уточняет синоптик.

С самого утра 12 июня идет интенсивный прогрев воздуха. Ожидается, что на большей части края будет жара с максимальной температурой +30…+33 и до +32 в Перми. На севере края возможны мощные грозы.

Ученый подметил, что сегодня в Пермском крае будет первый самый теплый день с начала 2024 года.