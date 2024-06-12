В Перми прошла тропическая ночь

В Перми сегодня отмечена «тропическая ночь» — минимальная температура воздуха составила +20,0. Об этом сообщил ученый ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграмм канале.
«Такой высокий ночной минимум обусловлен поступлением достаточно влажного тропического воздуха и наличием облачности в ночные часы» — уточняет синоптик.
С самого утра 12 июня идет интенсивный прогрев воздуха. Ожидается, что на большей части края будет жара с максимальной температурой +30…+33 и до +32 в Перми. На севере края возможны мощные грозы.
Ученый подметил, что сегодня в Пермском крае будет первый самый теплый день с начала 2024 года.