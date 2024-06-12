Жители Башкирии стали чаще разводиться, чем вступать в брак

По тем же данным Росстата количество заключенных браков составило 5235, что, в свою очередь, на 3,3% меньше, чем в первые четыре месяца прошлого года. Издание UfaTime.ru отмечает, что такая же тревожная тенденция с превышением количества разводов над созданием семей наблюдается по всей стране.