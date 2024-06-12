Жители Башкирии стали чаще разводиться, чем вступать в брак

В этом году жители Башкирии чаще разводятся, чем вступают в брак, пишет издание UfaTime.ru со ссылкой на данные Росстата.
По данным официальной статистики, за первые четыре месяца 2024 года в республике было зарегистрировано 5320 разводов. По сравнению с январем-апрелем 2023 года их количество выросло на 0,6%.
По тем же данным Росстата количество заключенных браков составило 5235, что, в свою очередь, на 3,3% меньше, чем в первые четыре месяца прошлого года. Издание UfaTime.ru отмечает, что такая же тревожная тенденция с превышением количества разводов над созданием семей наблюдается по всей стране.