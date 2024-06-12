Стало известно, сколько стоит собраться на выпускной в Омске

Оказалось, что образ девушки на выпускной обойдётся дешевле, чем образ юноши. На «Авито» можно найти роскошно платье — новое или в ресейле — и там же его продать. Средняя цена платья «с рук» на платформе составляет 1 700 рублей, за новое платье придётся заплатить чуть дороже — 1 900 рублей. Отметим, что продажи вечерних платьев с мая прошлого года выросли на 78%.