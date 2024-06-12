Стало известно, сколько стоит собраться на выпускной в Омске

Оказалось, что образ девушки на выпускной обойдётся дешевле, чем образ юноши. На «Авито» можно найти роскошно платье — новое или в ресейле — и там же его продать. Средняя цена платья «с рук» на платформе составляет 1 700 рублей, за новое платье придётся заплатить чуть дороже — 1 900 рублей. Отметим, что продажи вечерних платьев с мая прошлого года выросли на 78%.
Женские туфли в среднем обойдутся в 1 300 рублей. Средняя цена аксессуаров для волос на «Авито» — 1500 рублей, а других украшений — 1500 рублей. Так, стоимость всего образа составит 8 200 рублей.
Юноши в основном выбирают классические костюмы, продажи которых за год выросли на 30%. Такой образ на «Авито» в Омске стоит в среднем 1 400 рублей. Средняя цена мужской рубашки — 1 200 рублей, а мужских туфель — 2 000 рублей. Есть ещё один вариант обуви на выпускной для юношей — кеды, средняя цена которых на платформе составляет 2 600 рублей.
Галстук обойдётся выпускнику в 300 рублей, а галстук-бабочка — 500 рублей. Полный образ для парня на выпускной в среднем будет стоить 9 500 рублей.