Убитого главу пермской ветки «Зова народа» не будут хоронить в Прикамье

«Мы долго думали, где провести похороны зампреда движения “Зов народа” Антона Еговцева. Сначала мы хотели организовать прощание на его родине, в Пермском крае. Однако после обсуждения с родственниками и друзьями решили организовать открытые похороны в Подмосковье, чтобы как можно больше людей могло проститься с Антоном», — сообщается в телеграм-канале общественного движения «Зов народа».