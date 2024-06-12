Убитого главу пермской ветки «Зова народа» не будут хоронить в Прикамье

Глава пермской ветки «Зова народа» Антон Еговцев, убитый в подъезде собственного дома в ночь с 6 на 7 июня, не будет похоронен в Прикамье.
Об этом сообщили его соратники в телеграм-канале общественного движения.
«Мы долго думали, где провести похороны зампреда движения “Зов народа” Антона Еговцева. Сначала мы хотели организовать прощание на его родине, в Пермском крае. Однако после обсуждения с родственниками и друзьями решили организовать открытые похороны в Подмосковье, чтобы как можно больше людей могло проститься с Антоном», — сообщается в телеграм-канале общественного движения «Зов народа».
12 июня тело погибшего забирают из морга. 13 июня в городе Лобня состоятся похороны.
«Желающие могут в 8:30 посетить божественную литургию и причаститься в Серафимовском храме (Московская область, Лобня, улица Катюшки, 62а)», — рассказали общественники.
Начало отпевания в 11:00. На 12:00 запланировано отправление на Луговское кладбище от Серафимского храма.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Подмосковье был убит зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев. Сообщалось, что он получил множество ножевых ранений. Подозреваемый — тренер по мотокроссу, который долгое время преследовал семью Еговцевых, поскольку был влюблён в жену Антона.