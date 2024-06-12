100 баллов по ЕГЭ заработали ещё 164 выпускника в крае

100 баллов по ЕГЭ заработали ещё 164 выпускника.
Пришли новые результаты ЕГЭ по русскому языку и математике.
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова написала в своем Telegram-канале, что экзамен по русскому языку сдавали около 23 тысяч выпускников. Из них 136 человек получили максимальные баллы. Каждый четвертый участник набрал от 81 балла.
ЕГЭ по профильной математике писали 10,7 тысяч выпускников, из которых 28 стали стобалльниками. Более 12 тысяч участников сдавали математику базового уровня, и почти 40% учеников сдали ее на «отлично». Более 5 тысяч человек получили оценку «хорошо».
Вице-губернатор также отметила, что по предварительным результатам на Кубани уже 322 стобалльника. Она подчеркнула, что с прошлого года в Краснодарском крае стобалльники, выбирающие местный университет, получают финансовую поддержку в размере 100 000 рублей.
Результаты ЕГЭ по обществознанию, физике и информатике будут объявлены не позднее 20 июня, а по истории, биологии и иностранным языкам — до 26 июня.
Экзаменационная кампания продлится до 5 июля. В текущем году ЕГЭ сдают 26 тысяч участников, включая 23,5 тысячи одиннадцатиклассников, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Мы ранее писали, что в Краснодарском крае выпускники сдали последнее тестирование ЕГЭ.
Министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева заявила, что часть школьников продолжат сдачу экзаменов в резервные дни. С 13 по 21 июня ЕГЭ организуют для тех, кто по уважительным причинам не смог явиться на экзамен или завершил его досрочно.