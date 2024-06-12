100 баллов по ЕГЭ заработали ещё 164 выпускника в крае

ЕГЭ по профильной математике писали 10,7 тысяч выпускников, из которых 28 стали стобалльниками. Более 12 тысяч участников сдавали математику базового уровня, и почти 40% учеников сдали ее на «отлично». Более 5 тысяч человек получили оценку «хорошо».