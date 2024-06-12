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На главную площадь Владивостока выехала «Колесница радости»

Приморский театр кукол подарил гостям и жителям города необычное представление.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В центре Владивостока, на главной площади города, зрители стали свидетелями великолепного представления Приморского театра кукол. В рамках оригинального проекта «Колесница радости», который является перформансом уличного театра-трансформера, был представлен необычный спектакль. Об этом сообщил Telegram-канал «Министерство культуры Приморья».

Главные герои спектакля — веселая группа матросов, танцующих на площади. Внезапно один из них исчезает, и его товарищи начинают поисковую операцию. Друзьям приходится преобразовать свой автобус в подводную лодку, а затем в парусник, чтобы продолжить поиски.

Приморский театр кукол представил зрителям не просто театральное представление, а целый передвижной уличный театр-трансформер, который отличается использованием массивного реквизита и экстравагантных костюмов и необычных кукол. Зрители смогли полюбоваться видом гигантского морского конька высотой в три метра, спрута с тринадцатиметровыми щупальцами и шестиметрового паруса над площадью.

Представление, не содержащее слов, а полностью основанное на мимике, жестах и музыке, призвано вызвать эмоциональный отклик у зрителей всех возрастов. Проект уже удостоился звания победителя на втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

Организация мероприятия стала возможной благодаря совместным усилиям исторического парка «Россия — Моя история» Владивостока, Министерства культуры Российской Федерации, администрации Приморского края и муниципалитета города.

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