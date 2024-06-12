На главную площадь Владивостока выехала «Колесница радости»

В центре Владивостока, на главной площади города, зрители стали свидетелями великолепного представления Приморского театра кукол. В рамках оригинального проекта «Колесница радости», который является перформансом уличного театра-трансформера, был представлен необычный спектакль. Об этом сообщил Telegram-канал «Министерство культуры Приморья».
Главные герои спектакля — веселая группа матросов, танцующих на площади. Внезапно один из них исчезает, и его товарищи начинают поисковую операцию. Друзьям приходится преобразовать свой автобус в подводную лодку, а затем в парусник, чтобы продолжить поиски.
Представление, не содержащее слов, а полностью основанное на мимике, жестах и музыке, призвано вызвать эмоциональный отклик у зрителей всех возрастов. Проект уже удостоился звания победителя на втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.
Организация мероприятия стала возможной благодаря совместным усилиям исторического парка «Россия — Моя история» Владивостока, Министерства культуры Российской Федерации, администрации Приморского края и муниципалитета города.