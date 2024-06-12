На главную площадь Владивостока выехала «Колесница радости»

Главные герои спектакля — веселая группа матросов, танцующих на площади. Внезапно один из них исчезает, и его товарищи начинают поисковую операцию. Друзьям приходится преобразовать свой автобус в подводную лодку, а затем в парусник, чтобы продолжить поиски.