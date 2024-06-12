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Губернатор Котюков принял участие в торжествах в День России

КРАСНОЯРСК, 12 июня, ФедералПресс. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял участие в торжественном поднятии государственного флага в честь Дня России, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Правительство Красноярского края

«Поднимая государственный флаг, мы неизменно испытываем чувство гордости за свою страну и разделяем ответственность за её настоящее и её будущее. Так было, так есть и так будет всегда», — прокомментировал Михаил Котюков.

Знамя на флагштоке высотой в 100 метров подняли на Николаевской сопке. Другими участниками мероприятия стали главы местных отделений федеральных органов власти, региона и муниципалитета, студенты Военно-инженерного института СФУ, участники движений «Юнармия» и «Время первых», бойцы СВО. С приветственным словом здесь выступили и участники спецоперации.

Среди других активностей, запланированных ко Дню России в городе — концерты, флешмобы и патриотические акции.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, о чем говорил губернатор Котюков в своем ежегодном послании и как он подвели итоги своего визита в Узбекистан.