Губернатор Котюков принял участие в торжествах в День России

«Поднимая государственный флаг, мы неизменно испытываем чувство гордости за свою страну и разделяем ответственность за её настоящее и её будущее. Так было, так есть и так будет всегда», — прокомментировал Михаил Котюков.
Знамя на флагштоке высотой в 100 метров подняли на Николаевской сопке. Другими участниками мероприятия стали главы местных отделений федеральных органов власти, региона и муниципалитета, студенты Военно-инженерного института СФУ, участники движений «Юнармия» и «Время первых», бойцы СВО. С приветственным словом здесь выступили и участники спецоперации.
Среди других активностей, запланированных ко Дню России в городе — концерты, флешмобы и патриотические акции.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, о чем говорил губернатор Котюков в своем ежегодном послании и как он подвели итоги своего визита в Узбекистан.