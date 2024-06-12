Казахстан компенсирует превышение добычи нефти в мае — Минэнерго

АСТАНА, 12 июн — Sputnik. Республика Казахстан по-прежнему полностью привержена Соглашению ОПЕК+, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны.
Так, по оценкам независимых источников, утвержденных Соглашением, в мае Казахстан перевыполнил обязательства на 45 тысяч баррелей в сутки.
Казахстан компенсирует данное перепроизводство и полностью выполнит обязательства в июне, включая дополнительные добровольные сокращения, сообщают в Минэнерго.
Кроме того, Республика Казахстан компенсирует перепроизводенные с начала 2024 года объёмы в течение периода компенсации, который продлится до конца сентября 2025 года.
Также сообщается, что Казахстан представит свой обновленный график компенсаций в Секретариат ОПЕК в ближайшие дни.
О том, что перепроизводство нефти по обязательствам ОПЕК+ в Казахстане и других странах может быть связано с их особенностью (на месторождениях работает множество разных компаний, и их действия не всегда синхронизированы), рассказал ранее директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.