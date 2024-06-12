Казахстан компенсирует превышение добычи нефти в мае — Минэнерго

О том, что перепроизводство нефти по обязательствам ОПЕК+ в Казахстане и других странах может быть связано с их особенностью (на месторождениях работает множество разных компаний, и их действия не всегда синхронизированы), рассказал ранее директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.