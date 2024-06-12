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Мэр Красноярска Логинов в День России рассказал о подвиге Евгения Кудинова

Глава Красноярска Владислав Логинов поздравил горожан с Днем России и отдельно поблагодарил участников СВО.

Источник: Красноярское отделение партии ЕР

О подвиге одного из них, Евгения Кудинова, он рассказал в телеграм-канале.

Евгений получил награду за проявленные мужество и отвагу. В ходе боя 24-летний герой опередил противника и уничтожил танк на расстоянии нескольких метров. Сам он чудом остался жив, спас товарищей и не дал продвинуться танковой колонне ВСУ.

«Сегодня, в День России, хочется поблагодарить всех наших героев, защитников, настоящих патриотов, кто на спецоперации отстаивает южные рубежи нашей страны и справедливость истории», — написал мэр.

Владислав Логинов отметил, что, глядя на таких людей все должны быть сплоченнее. Ведь именно единство, поддержка друг друга — это сила, которая ведет к победе.

Ранее сообщалось, что красноярец полгода скрывал от родных, что уехал на СВО.