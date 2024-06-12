Мэр Красноярска Логинов в День России рассказал о подвиге Евгения Кудинова

Евгений получил награду за проявленные мужество и отвагу. В ходе боя 24-летний герой опередил противника и уничтожил танк на расстоянии нескольких метров. Сам он чудом остался жив, спас товарищей и не дал продвинуться танковой колонне ВСУ.