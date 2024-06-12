Иркутск и Симферополь подписали соглашение о сотрудничестве

В приветственном слове Руслан Болотов напомнил, что в 2008 году между Иркутском и Симферополем был подписан договор о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной областях. А в 2011-м в столице Прибайкалья на Аллее городов-побратимов установили знак Симферополя.