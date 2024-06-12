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Иркутск и Симферополь подписали соглашение о сотрудничестве

Мэр Иркутска Руслан Болотов и глава Симферополя Виктор Агеев подписали соглашение о сотрудничестве между городами.

Источник: Reuters

Документ закрепляет намерения муниципалитетов развивать отношения в сферах культуры, экономики, образования, туризма, спорта, молодежной политики, социальной и иных видах деятельности местного самоуправления. Об этом сообщает администрация города.

В приветственном слове Руслан Болотов напомнил, что в 2008 году между Иркутском и Симферополем был подписан договор о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной областях. А в 2011-м в столице Прибайкалья на Аллее городов-побратимов установили знак Симферополя.

Он также подчеркнул, что одними из самых перспективных направлений взаимодействия являются туризм и социальное партнерство. Соглашение будет способствовать росту турпотока, а совместная работа в области патриотического воспитания является основой для сотрудничества в социальной сфере.

Мэр Симферополя Виктор Агеев выразил надежду на успешное развитие отношений между столицами Прибайкалья и Республики Крым.

Главы городов также обсудили помощь военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО, и планы по взаимодействию в этом направлении.