Нахимовец сыграл гимн России на краю скалы во Владивостоке: видео пробирает до мурашек

«Инструмент расстроен. Кавер-версия получилась, но мелодия все равно узнается с двух нот», — пишет телеграм-канал Svodka_25, в котором опубликовано видео.
Пианино стоит на мысе Вятлина на острове Русском во Владивостоке. Это скорее арт-объект, чем работающий музыкальный инструмент. Но сыграть на нем гимн у юного курсанта получилось. Видео завирусилось в соцсетях, люди пишут, что их пробрало до мурашек.
Отметим, филиал Нахимовского военно-морского училища находится во Владивостоке. В него принимают мальчиков, учащихся 5−11 классов.
Ранее сообщалось о том, что 9 мая в торговом центре Владивостока прошел трогательный флешмоб. Люди хором спели песню «Журавли».