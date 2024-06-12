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Нахимовец сыграл гимн России на краю скалы во Владивостоке: видео пробирает до мурашек

ВЛАДИВОСТОК, 12 июня, ФедералПресс. Воспитанник владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища сыграл на пианино гимн России. Инструмент установлен на краю скалы мыса Вятлина во Владивостоке.

Источник: Reuters

«Инструмент расстроен. Кавер-версия получилась, но мелодия все равно узнается с двух нот», — пишет телеграм-канал Svodka_25, в котором опубликовано видео.

Пианино стоит на мысе Вятлина на острове Русском во Владивостоке. Это скорее арт-объект, чем работающий музыкальный инструмент. Но сыграть на нем гимн у юного курсанта получилось. Видео завирусилось в соцсетях, люди пишут, что их пробрало до мурашек.

Отметим, филиал Нахимовского военно-морского училища находится во Владивостоке. В него принимают мальчиков, учащихся 5−11 классов.

Ранее сообщалось о том, что 9 мая в торговом центре Владивостока прошел трогательный флешмоб. Люди хором спели песню «Журавли».

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