Нахимовец сыграл гимн России на краю скалы во Владивостоке: видео пробирает до мурашек

Пианино стоит на мысе Вятлина на острове Русском во Владивостоке. Это скорее арт-объект, чем работающий музыкальный инструмент. Но сыграть на нем гимн у юного курсанта получилось. Видео завирусилось в соцсетях, люди пишут, что их пробрало до мурашек.