Известную базу отдыха «Маяк» в Приморье переделали в Центр воспитательных технологий

Во Владивостоке состоялось официальное открытие Центра воспитательных технологий «Маяк» в бухте Якорная. Его открыли на базе известного комплекса семейного отдыха «Маяк». Сейчас база отдыха является частью ВДЦ «Океан», на ее площадке планируют актуализировать ценности служения Родине и развивать гражданско-патриотические качества у подрастающего поколения, сообщает ИА PrimaMedia.
Торжественное открытие Центра воспитательных технологий «Маяк» состоялось в День России. В церемонии принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко.
«Это особенный день, в который наша страна обрела независимость. Именно за эту независимость, суверенитет, возможность жить в свободной стране сражаются наши ребята в зоне специальной военной операции. Это ваши отцы, старшие братья, приморцы, которые мужественно защищают нас на дальних рубежах, чтобы “коричневая чума” не пришла в нашу страну, чтобы мы могли жить на своей земле. Безусловно, все смены здесь имеют патриотическую направленность. И сегодня здесь собрались юнармейцы со всех районов края, ребята, чьи отцы выполняют воинский долг. Вы все должны стать достойными преемниками того поколения, которое встало на защиту Родины. А для этого надо знать историю, свой Приморский край, любить свою страну», — сказал Олег Кожемяко, открывая центр.
«Маяк» расположен в бухте Якорная недалеко от Владивостока, на возвышенности у берега моря. Комплекс отдыха «Маяк» был построен в 2011 году на частные инвестиции. Сначала на территории появилось нескольких коттеджей и парк, но уже тогда у инвесторов была цель создать комплекс отдыха международного формата. На территории комплекса было построено 18 коттеджей, гостинично-развлекательный и оздоровительный комплекс, а также Дом творчества. Одновременно комплекс мог принимать до 200 взрослых гостей и 80 детей.
В 2021 году по инициативе Генпрокуратуры Замоскворецкий районный суд Москвы обратил в доход государства базу отдыха «Маяк» в рамках конфискации активов, которые, по мнению надзорного ведомства, принадлежали экс-политику и бизнесмену Сергею Сопчуку. По версии гособвинения, Сергей Сопчук, будучи депутатом Госдумы, тайно владел комплексом отдыха «Маяк», переписав актив на сестру.
Комплекс отдыха «Маяк» закрылся в конце 2021 года ввиду наложенного на него ареста. В июне 2022 года вступило в силу решение суда о его конфискации. В апреле 2023 года губернатор Олег Кожемяко обратился к президенту с просьбой передать базу отдыха Всероссийскому детскому центру «Океан». Комплекс и земля под ним перешли в бессрочное пользование ВДЦ. Планировалось, что на его базе будет создан Центр, рассчитанный на прием более 900 детей. Недавно губернатор Приморья заявил, что первая смена примет, в том числе, детей участников СВО.
В комплексе провели ребрендинг в соответствии с новым назначением. Гостинично-развлекательный корпус получил название «Паллада». В корпусе имеются пространства для проведения отрядных и дружинных дел: музыкальный салон, многофункциональный класс для проведения отрядных событий, библиотека.
Жилые корпуса в «Маяке» получили имена великих кораблей, от военных до исследовательских, которые вошли в историю отечественного флота, в частности на Дальнем Востоке. Это знаменитые красивейшие учебные фрегаты «Паллада» и «Надежда», сторожевой корабль «Красный вымпел» — «герой» Великой Отечественной войны, — «Крузенштерн», «Петр Великий» и «Адмирал Невельской», названные в честь выдающихся исторических личностей.
Сквер в центре комплекса получил имя выдающегося исследователя, писателя, путешественника Владимира Арсеньева, а беседки — названия природных достопримечательностей Приморского края: «Женьшень», «Сихоте-Алинь», «Лотос». Уникальные насаждения, реликтовые растения сквера создают неповторимый колорит.
Пока на сайте ВДЦ «Океан» нет информации о том, как приобрести путевку в «Маяк» и какова их стоимость. Есть информация о сменах: с 10 по 23 июня проходит смена «Дальневосточный рубеж 1.0», с 27 июня по 10 июля — «Сильные люди», с 14 по 27 июля — «Время героев», с 31 июля по 13 августа — «Сборы “Ворошиловский стрелок”, 17 — 30 августа — “Юные гвардейцы”.
Программы смен лагеря рассчитаны на подростков от 14 до 17 лет, участников военно-спортивных клубов, активистов отделений ВВПОД «Юнармия». Их целью указано развитие гражданско-патриотических качеств у подрастающего поколения и актуализация ценности служения Родине. Планируемые результаты смен: повышение уровня гражданского и патриотического сознания и самосознания обучающихся; позитивное отношение к военной и государственной службе, повышение моральной, психологической и физической готовности к защите Отечества, говорится на сайте ВДЦ «Океан».
В правительстве напоминают, что ранее в крае официально открылся первый региональный лагерь «Юнга». Планируется, что он станет еще и новым образовательным центром, где будут проходить региональные слеты, конкурсы, форумы, в том числе для одаренных детей.
Всего в этом году в крае работают 567 детских лагерей, в которых отдохнут 200 тысяч ребят.