Известную базу отдыха «Маяк» в Приморье переделали в Центр воспитательных технологий

«Это особенный день, в который наша страна обрела независимость. Именно за эту независимость, суверенитет, возможность жить в свободной стране сражаются наши ребята в зоне специальной военной операции. Это ваши отцы, старшие братья, приморцы, которые мужественно защищают нас на дальних рубежах, чтобы “коричневая чума” не пришла в нашу страну, чтобы мы могли жить на своей земле. Безусловно, все смены здесь имеют патриотическую направленность. И сегодня здесь собрались юнармейцы со всех районов края, ребята, чьи отцы выполняют воинский долг. Вы все должны стать достойными преемниками того поколения, которое встало на защиту Родины. А для этого надо знать историю, свой Приморский край, любить свою страну», — сказал Олег Кожемяко, открывая центр.