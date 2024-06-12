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Игорь Кобзев поздравил жителей Приангарья с Днем России

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил жителей региона с Днем России.

Источник: МК.RU Иркутск

Поздравление опубликовано в телеграм-канале главы области.

Три десятилетия назад — 2 июня 1994 года — был подписан президентский Указ № 1113, которым день 12 июня объявлен государственным праздником Российской Федерации.

Игорь Кобзев отметил, что каждый прошедший с того момента год учил всех объединяться в едином стремлении: «мы хотим видеть нашу страну самостоятельной и свободной, сильной, стабильной и процветающей. Мы гордимся ее тысячелетней историей, верим в ее высокое предназначение и своими руками создаем ее настоящее».

Он также подчеркнул, что сегодня «мы особенно остро понимаем, как важно для отечества, для всего нашего общества, чтобы все были едины в мыслях и делах. Так куется новейшая российская история — в слиянии общей и личной ответственности за настоящее и будущее державы, в борьбе за свободу, гражданский мир и демократию».

Жителям Приангарья он пожелал доброго здоровья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях во благо России и Иркутской области.