Игорь Кобзев поздравил жителей Приангарья с Днем России

Он также подчеркнул, что сегодня «мы особенно остро понимаем, как важно для отечества, для всего нашего общества, чтобы все были едины в мыслях и делах. Так куется новейшая российская история — в слиянии общей и личной ответственности за настоящее и будущее державы, в борьбе за свободу, гражданский мир и демократию».