В Минске появились две новые улицы — назвали в честь художников

Виталий Цвирко — народный художник Беларуси. Он создавал портреты партизан времен Великой Отечественной войны. Его картины находятся в фондах Национального художественного музея и Белорусского союза художников, а также его работы неоднократно попадали на почтовые марки СССР и Беларуси.