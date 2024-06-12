В Минске появились две новые улицы — назвали в честь художников

В «Северном береге» открыли для проезда ул. В. Цвирко, ранее она называлась Проектируемая № 7.
В жилом комплексе «Минск Мир» открылась ул. Л. Щемелёва, прежде она называлась Проектируемая № 13. Она соединяет ул. Н. Теслы и Ж. Алфёрова.
Обе улицы названы в честь художников.
Виталий Цвирко — народный художник Беларуси. Он создавал портреты партизан времен Великой Отечественной войны. Его картины находятся в фондах Национального художественного музея и Белорусского союза художников, а также его работы неоднократно попадали на почтовые марки СССР и Беларуси.
Леонид Щемелёв был учеником Цвирко. Его картины можно увидеть в Национальном художественном музее и одноименной галерее. Также полотна хранятся в Третьяковской галерее.