В Екатеринбурге умер ученый и бывший директор Верх-Исетского завода

В Екатеринбурге скончался ученый и металлург Михаил Подковыркин, много лет работавший директором Верх-Исетского металлургического завода. Ему был 71 год.
— Печальная новость. Скончался Михаил Подковыркин. Многолетний директор и председатель Совета директоров завода ВИЗ, — написал в своем telegram-канале заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. — Похороны пройдут 13 июня.
Верх-Исетским металлургическим заводом Михаил Подковыркин руководил с 1999 по 2007 год. Также он известен по общественной и научной деятельности. Он руководил целевым капиталом «Физтех» и входил в попечительский совет Физико-технологического института УрФУ. Прощание пройдет в четверг в 15.00 в Храме во имя святого преподобного Серафима Саровского. Похоронят Михаила Ивановича на Широкореченском кладбище.