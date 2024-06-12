В Екатеринбурге умер ученый и бывший директор Верх-Исетского завода

Верх-Исетским металлургическим заводом Михаил Подковыркин руководил с 1999 по 2007 год. Также он известен по общественной и научной деятельности. Он руководил целевым капиталом «Физтех» и входил в попечительский совет Физико-технологического института УрФУ. Прощание пройдет в четверг в 15.00 в Храме во имя святого преподобного Серафима Саровского. Похоронят Михаила Ивановича на Широкореченском кладбище.