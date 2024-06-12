Минлесхоз снимает ограничения на посещение лесов

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Ограничения на посещение лесов действуют только в шести районах Беларуси, это следует их данных интерактивной карты Минлесхоза республики.
Два района Могилевской области — Кличевский и Могилевский — окрашены на карте лесного ведомства желтым цветом, это значит, что там до сих пор действуют третий класс пожарной опасности и ограничения на посещение лесов.
Два района с ограничениями и в Гродненской области, это Вороновский и Лидский. Еще по одному такому району есть в Витебской (Шарковщинский) и Брестской (Пружанский), остальные регионы Беларуси считаются полностью открытыми, то есть там посещать лесные массивы можно абсолютно без каких-либо ограничений.
Запреты и ограничения
В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.