Минлесхоз снимает ограничения на посещение лесов

Два района с ограничениями и в Гродненской области, это Вороновский и Лидский. Еще по одному такому району есть в Витебской (Шарковщинский) и Брестской (Пружанский), остальные регионы Беларуси считаются полностью открытыми, то есть там посещать лесные массивы можно абсолютно без каких-либо ограничений.