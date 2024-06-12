Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минлесхоз снимает ограничения на посещение лесов

В Беларуси уже несколько недель подряд идут сильные дожди и грозы, это позитивно сказывается на пожароопасной обстановке в лесах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Ограничения на посещение лесов действуют только в шести районах Беларуси, это следует их данных интерактивной карты Минлесхоза республики.

Два района Могилевской области — Кличевский и Могилевский — окрашены на карте лесного ведомства желтым цветом, это значит, что там до сих пор действуют третий класс пожарной опасности и ограничения на посещение лесов.

Два района с ограничениями и в Гродненской области, это Вороновский и Лидский. Еще по одному такому району есть в Витебской (Шарковщинский) и Брестской (Пружанский), остальные регионы Беларуси считаются полностью открытыми, то есть там посещать лесные массивы можно абсолютно без каких-либо ограничений.

Запреты и ограничения

В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.

Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.