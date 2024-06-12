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В Краснодарском крае за сутки родилось 119 детей

Во вторник, 11 июня, в Краснодарском крае родилось 119 детей. Об этом рассказал глава кубанского Минздрава Евгений Филиппов.

Источник: AP 2023

По данным министра, среди родившихся в регионе за прошедшие сутки 68 младенцев мужского пола и 51 — женского. Из них в Краснодаре появились на свет 59 детей, в Сочи — 15 малышей.
В Кавказском районе вчера родилось 5 детей.

В Ейском и Кореновском районах появилось на свет по 4 малыша, в Усть-Лабинском районе — 3 ребёнка.

Население Туапсинского, Новопокровского и Лабинского районов пополнили по 2 самых маленьких жителя. В Тимашевском и Белореченском районах, а также Геленджике и Горячем Ключе родилось по одному ребёнку.

демография