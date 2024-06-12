В Краснодарском крае за сутки родилось 119 детей

По данным министра, среди родившихся в регионе за прошедшие сутки 68 младенцев мужского пола и 51 — женского. Из них в Краснодаре появились на свет 59 детей, в Сочи — 15 малышей.

В Кавказском районе вчера родилось 5 детей.