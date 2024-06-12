На острове в Приморье зафиксировали новых животных

Долгое время входящий в состав Дальневосточного морского заповедника остров был домом только для полевых мышей. Однако, начиная с середины 2000-х годов здесь начали находить следы и других животных. Учёные пытаются понять, как они сюда попадают, ведь от «большой земли» остров отделяют 5 километров морской пучины. Подробности в материале vl.aif.ru
Странные следы
Остров Фуругельма входит в состав Дальневосточного морского заповедника. Его основали в 1978 году для сохранения разнообразия флоры и фауны, включая дальневосточных трепангов, камчатских крабов, гигантских осьминогов и других видов. Остров является единственным местом в России, где обитают желтоклювая цапля и малая колпица. Его уникальная растительность адаптировалась к морским условиям, создавая удивительные пейзажи как на суше, так и под водой.
Позже на острове, удалённом от материка, начали появляться крупные млекопитающие, которые ранее не обитали на этой территории. Первым из них был кабан, зафиксированный на острове в 2022 году. Позже были обнаружены следы других копытных животных. Эти виды не были характерны для островной фауны. Учёные заинтересованы в этом, так как животным приходится преодолевать значительное расстояние по морю, чтобы попасть на остров. Фуругельма стала первым островом в Приморье, где была создана сеть из пяти точек фотомониторинга, позволяющая получать новые данные о его обитателях.
За островом наблюдает национальный парк «Земля леопарда», обладающий крупнейшей в России сетью фотомониторинга из более чем 450 автоматических лесных камер.
По словам начальника отдела науки ФГБУ «Земли леопарда» Марины Сырицы, пока говорить о полноценном фотомониторинге о. Фуругельма рано.
«Изначально фотоловушки устанавливались под конкретные цели — получить доказательства присутствия или отсутствия крупных млекопитающих на острове — в частности кабана, следы жизнедеятельности которого течение последнего десятилетия отмечались на острове. Нашей целью было — оценить численность этого вида на острове, чтобы спрогнозировать вероятное влияние его присутствия на растительные сообщества острова и на колонии редких гнездящихся птиц. В настоящее время на острове установлены 4 станции в местах предполагаемого посещения животных — рядом с источниками пресной воды и на тропах», — говорит она.
Помимо самца кабана, который здесь обитает уже несколько лет, здесь, видимо, прижились и несколько видов копытных.
Марина Сырица говорит, что учёные пока собирают данные, и подтверждённая информация появится чуть позже.
«Не так давно исследователи обнаружили на о. Фуругельма останки белки-летяги. Мы предполагаем, что её на остров мог принести какой-нибудь пернатый хищник», — говорит Сырица.
Большое переселение
Как появляются новые виды животных на отрезанных от «большой земли» островах? Учёные предполагают, что это может быть связано с увеличением плотности популяции на материке. Животным становится тесно на традиционной территории обитания, и они ищут новые места, где можно прокормиться и безопасно дать жизнь потомству.
Ещё одна причина, которая толкает животных к неизведанным берегам — это их природное любопытство. Всем им свойственно исследовательское поведение.
Морские просторы чаще всего они пересекают зимой по льду. Но некоторые преодолевают водные преграды вплавь. Рыбаки неоднократно наблюдали в акватории юга Приморья плывущих в море оленей. Причём, на большом удалении от берега.
— Какие возможные последствия может иметь появление новых видов млекопитающих на острове для экосистемы?
— Если говорить о последствиях присутствия кабана на острове, то это в первую очередь риск разорения птичьих гнёзд, кладок яиц. Также копытные при достижении определённой численности и плотности могут влиять на растительные сообщества в целом и на редкие растения в частности. Что касается возможного влияния других, будем говорить — средних и крупных млекопитающих (копытных, или хищников), то последствия только предстоит оценить, поэтому фотомониторинг — первый шаг.
— В Китае, например, активно используется видеомониторинг. Не устарели ли фотоловушки?
— Разницы между фото и видео материалом для мониторинга популяций редких видов нет — и в том, и другом случаях мы получаем изображение животного. Видео мониторинг даёт больший объём данных только за счёт того, что видео кадры «весят» больше, либо можно сделать больше стоп-кадров для индивидуального распознавания животного. Но видеомониторинг доступен только для тех территорий, где возможна регулярная проверка фотоловушек с коротким интервалом, либо есть техническая возможность получать полученные кадры дистанционно.
Остров Фуругульма — единственное в России место гнездования малой колпицы, редкого вида, занесённого в Красную книгу РФ. В планах — фото- и видеомониторинг за популяцией малой колпицы. С появлением новых для острова популяций млекопитающих мы будем также следить как идёт колонизация островных территорий.
Основания для тревоги
По словам заместителя директора по экопросвещению и международному сотрудничеству ФГБУ «Земля леопарда» Марии Окуловой, 5 километров водной преграды — это серьёзное препятствие для животных. Можно только позавидовать физической форме и сноровке тех представителей животного мира, которые сумели его преодолеть.
«Конечно, этот остров известен своими огромными колониями птиц, но именно млекопитающих здесь нет, и каждая фиксация фотоловушками — это поразительное событие. Но каждая из них даёт основания для тревоги, потому что любое нарушение того равновесия, которое существует здесь испокон веков. Это может внести изменения в жизнь коренных обитателей этих мест», — говорит она.
«В целом, это, конечно, впечатляет, что эти млекопитающие могут преодолеть такое большое расстояние. Правда, практика показывает, что свинья, которая фиксируется на Фуругельма не уникальна — и в других странах периодически фиксируются на островах животные, которые преодолевают ещё большие расстояния по воде», — отмечает Окулова.
На острове Фуругельма планируют развивать экологический туризм. Главным его условием называют, чтобы туристы не беспокоили места гнездования птиц.
«Туристическая тропа здесь проходит далеко от их скоплений. Её планируем обустроить. Сюда стремятся туристы со всей России, ведь это самый южный заповедный остров страны. С учёными мы определили, сколько людей могут посещать остров без вреда для природы. Эта ёмкость в летние месяцы полностью заполнена. Поэтому сейчас можно говорить только об улучшении качества предоставляемых услуг, но не об увеличением количества людей», — подчёркивает она.