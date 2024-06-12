На острове в Приморье зафиксировали новых животных

Позже на острове, удалённом от материка, начали появляться крупные млекопитающие, которые ранее не обитали на этой территории. Первым из них был кабан, зафиксированный на острове в 2022 году. Позже были обнаружены следы других копытных животных. Эти виды не были характерны для островной фауны. Учёные заинтересованы в этом, так как животным приходится преодолевать значительное расстояние по морю, чтобы попасть на остров. Фуругельма стала первым островом в Приморье, где была создана сеть из пяти точек фотомониторинга, позволяющая получать новые данные о его обитателях.