На Кубани продлили штормовое предупреждение по дождям с градом

«Во второй половине дня и до конца 12 июня, а также в течение 13 и 14 июня местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.