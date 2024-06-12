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На Кубани продлили штормовое предупреждение по дождям с градом

Ливни с градом и сильным ветром прогнозируют на Кубани с 12 по 14 июня.

Сейчас в Ричмонде: +16° 1 м/с 87% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

На Кубани продлили штормовое предупреждение по дождям с градом. Осадки в регионе обещают с 12 по 14 июня.

«Во второй половине дня и до конца 12 июня, а также в течение 13 и 14 июня местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что порывы ветра могут достигать 20−23 метро в секунду.

Жителей просят быть внимательными и не забывать о правилах безопасности в непогоду. В случае возникновения ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.