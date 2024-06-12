На Кубани продлили штормовое предупреждение по дождям с градом. Осадки в регионе обещают с 12 по 14 июня.
«Во второй половине дня и до конца 12 июня, а также в течение 13 и 14 июня местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Уточняется, что порывы ветра могут достигать 20−23 метро в секунду.
Жителей просят быть внимательными и не забывать о правилах безопасности в непогоду. В случае возникновения ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.