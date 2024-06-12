Рассказываем, как вырастут тарифы ЖКХ в Иркутске с 1 июля 2024 года

Тарифы ЖКХ с 1 июля 2024 в Иркутской области запланировано увеличатся. О том, что сибиряков ждет повышение цен на услуги ресурсоснабжающих организаций, было известно заранее. Служба по тарифам в Приангарье предупреждала об этом еще в начале года. КП-Иркутск узнала, как изменятся тарифы на горячую и холодную воду, водоотведение, электричество и вывоз мусора.
Тарифы ЖКХ в Иркутске с 1 июля 2024: горячая вода
Приказ о повышении стоимости горячей воды подписан руководителем Службы по тарифам Иркутской области еще в декабре. Тарифы расписаны на несколько лет вперед, повышение цен будет происходить раз в год. Напомним, что до 30 июня действует прежний тариф — 26.26 ₽ за кубический метр, а с 1 июля 2024 года кубометр горячей воды обойдется населению региона в 29.00 ₽ Также установлена стоимость компонента на тепловую энергию — с 1 июля он составит 1915.28 ₽ за Гкал.
Тарифы ЖКХ в Иркутске с 1 июля 2024: холодная вода и водоотведение
В постановлении, опубликованном на официальном сайте мэрии Иркутска, сообщается, что тарифы на холодную воду установлены до 2028 года. Повышаться стоимость будет каждый год с 1 июля. Так, с 1 июля 2024 года тариф на питьевую воду составит 16.70 ₽ за кубический метр. Сейчас до 30 июня иркутяне платят 15.19 ₽ за то же количество воды.
Также до конца первого летнего месяца сохранится тариф на водоотведение. Сейчас он равен 18.47 ₽ за кубометр, с 1 июля он увеличится на 1.84 ₽ за кубический метр и составит 20.31 ₽ Известно, что такие тарифы на холодную воду и водоотведение в Иркутске сохранятся на год и следующее увеличение ожидается с 1 июля 2025 года.
Тарифы ЖКХ в Иркутске с 1 июля 2024: вывоз мусора
Тариф на вывоз мусора также претерпит изменения с 1 июля. Согласно цифрам на официальных сайтах Службы по тарифам Иркутской и региональных операторов вывоза ТБО он вырастет для зоны «Юг», куда входит Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское и др., с 563.66 ₽ за кубометр до 620.02 ₽ Это стоимость вывоза мусора для населения. Для прочих потребителей тариф вырастет с 469.72 ₽ до 516.68 ₽ за кубический метр.
Для сибиряков в зоне «Север» (и для населения, и для прочих потребителей) тариф на вывоз мусора составит с 1 июля 562.87 ₽ К какой зоне относится ваш город или муниципальный район — найдете здесь.
Тарифы ЖКХ в Иркутске с 1 июля 2024: электричество
Пожалуй, самое большое новшество в тарифах ЖКХ касается именно расчетов за электроэнергию. Согласно приказу региональной Службы по тарифам с 1 июля Иркутская область переходит на дифференцированные тарифы, зависящие от объема потребления электроэнергии. Также ожидается изменение стоимости киловатт в час.
С июля потребителей разделят на три группы — те, кто потребляет в месяц менее 25 тыс. кВт/час, те, кому необходимо от 25 001 до 25 010 Квт/час, в третьей группе — нуждающиеся в электроэнергии свыше 25 010 кВт/час в месяц. А теперь о суммах — если вы тратите меньше 25 тыс. кВт/час в месяц, то ваш тариф 1.58 ₽ за киловатт-час. Потребители второй группы (второго диапазона потребления электроэнергии) станут платить 2.57 ₽ за киловатт-час, а третьей — 4.9 ₽ за Квт/час.
Стоит отметить, что по данным «Иркутскэнергосбыта», 90% иркутян в месяц потребляют менее 500 киловатт в час. А это значит, что существенных изменений в расчетах за электроэнергию у горожан не предвидится. Таким образом, для большинства иркутян тариф за электричество вырастет на 0.16 ₽ и составит 1.58 ₽
Для сельских жителей тарифы за «свет» также поднимутся с 1 июля до 1.106 ₽ кВт/час для потребителей первого диапазона, 1.799 ₽ за киловатт-час — для потребителей второго диапазона и 4.90 ₽ кВт/час — для третьего.
— Для содержания общедомового имущества и в отношении объемов потребления электрической энергии многодетными семьями не будут вводиться пороговые ограничения, — сказано в приказе.
Это значит, что многодетные семьи будут платить по ставке в 1.58 ₽ в городе и 1.106 ₽ за киловатт в час в сельской местности.
Тарифы ЖКХ по муниципальным образованиям Иркутской области можно найти здесь.