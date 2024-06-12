Рассказываем, как вырастут тарифы ЖКХ в Иркутске с 1 июля 2024 года

С июля потребителей разделят на три группы — те, кто потребляет в месяц менее 25 тыс. кВт/час, те, кому необходимо от 25 001 до 25 010 Квт/час, в третьей группе — нуждающиеся в электроэнергии свыше 25 010 кВт/час в месяц. А теперь о суммах — если вы тратите меньше 25 тыс. кВт/час в месяц, то ваш тариф 1.58 ₽ за киловатт-час. Потребители второй группы (второго диапазона потребления электроэнергии) станут платить 2.57 ₽ за киловатт-час, а третьей — 4.9 ₽ за Квт/час.