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Сильную жару и град в ближайшие дни прогнозируют в Казахстане

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни, 13—15 июня. В западные регионы придет сильная жара, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +16° 1 м/с 87% 758 мм рт. ст. +19°

В ближайшие дни погода на большей части Казахстана будет неустойчивой, это связано с прохождением фронтальных разделов. Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке и в центре страны ожидается выпадение града.

Наиболее интенсивные дожди ожидаются 13—15 июня на востоке и в центре, 14 июня — на севере и юго-востоке страны.

Дневная температура: будет повышаться на западе страны до отметки сильной жары +33…+40 градусов; на севере, в центре страны от +20…+28 до +25…+30 градусов; на юге от +27…+35 до +30…+40 градусов; на юго-востоке от +22…+30 до +25…+35 градусов; на востоке прогнозируется небольшое понижение от +22…+30 до +20…+28 градусов.

Ранее синоптики прогнозировали, что во второй и третьей декадах июня ожидается колебание температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях днем от +20…+25 градусов до +30…+38 градусов, а в западных, южных регионах — от +25…+30 градусов до +34…+39 градусов. Также, по мнению специалистов «Казгидромета», в целом лето 2024 года будет напоминать аналогичный период 2006 года. В некоторых регионах страны этот сезон будет особенно засушливым.