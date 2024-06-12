Сильную жару и град в ближайшие дни прогнозируют в Казахстане

Ранее синоптики прогнозировали, что во второй и третьей декадах июня ожидается колебание температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях днем от +20…+25 градусов до +30…+38 градусов, а в западных, южных регионах — от +25…+30 градусов до +34…+39 градусов. Также, по мнению специалистов «Казгидромета», в целом лето 2024 года будет напоминать аналогичный период 2006 года. В некоторых регионах страны этот сезон будет особенно засушливым.