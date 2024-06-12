Сильную жару и град в ближайшие дни прогнозируют в Казахстане

В ближайшие дни погода на большей части Казахстана будет неустойчивой, это связано с прохождением фронтальных разделов. Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке и в центре страны ожидается выпадение града.
Наиболее интенсивные дожди ожидаются
Дневная температура: будет повышаться на западе страны до отметки сильной жары +33…+40 градусов; на севере, в центре страны от +20…+28 до +25…+30 градусов; на юге от +27…+35 до +30…+40 градусов; на юго-востоке от +22…+30 до +25…+35 градусов; на востоке прогнозируется небольшое понижение от +22…+30 до +20…+28 градусов.
Ранее синоптики прогнозировали, что во второй и третьей декадах июня ожидается колебание температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях днем от +20…+25 градусов до +30…+38 градусов, а в западных, южных регионах — от +25…+30 градусов до +34…+39 градусов. Также, по мнению специалистов «Казгидромета», в целом лето 2024 года будет напоминать аналогичный период 2006 года. В некоторых регионах страны этот сезон будет особенно засушливым.