Умер бывший руководитель ГУФСИН по Свердловской области Сергей Худорожков

Руководство, коллектив и ветераны ГУФСИН России по Свердловской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Вячеславовича, заявила пресс-служба областного главка ФСИН РФ.
Сергей Вячеславович возглавлял областное ГУФСИН России с октября 2010 года по июль 2016 года. Он уделял особое внимание развитию производства в ведомственных учреждениях, их участию в выставках, решал проблему перелимита СИЗО. Вел активное взаимодействие с общественниками и СМИ.
Сергей Вячеславович Худорожков посвятил УИС всю жизнь, начав работу в 1983 году, в 20 лет, после срочной службы в армии. Начал с должности контролера СИЗО № 1 УИТУ ГУВД Леноблгорисполкомов. За годы службы он прошел все ступени карьерной лестницы и в июне 2009 года получил должность зама начальника ГУФСИН России по Санкт-Петербургу. Затем перешел на работу в Свердловскую область.
После выхода в 2016 году на пенсию вернулся в Санкт-Петербург, преподавал в Санкт-Петербургском университете ФСИН России.
Как сообщалось в мае, в честь экс-сотрудника ИК-46, расположенной в Невьянске, Романа Акилова открыли мемориальную доску. Роман Акилов работал в УИС с января 2004 года по июль 2020 года. 29 сентября 2022 года его призвали на спецоперацию. Роман Акилов погиб 6 ноября 2023 года.