Умер бывший руководитель ГУФСИН по Свердловской области Сергей Худорожков

Сергей Вячеславович Худорожков посвятил УИС всю жизнь, начав работу в 1983 году, в 20 лет, после срочной службы в армии. Начал с должности контролера СИЗО № 1 УИТУ ГУВД Леноблгорисполкомов. За годы службы он прошел все ступени карьерной лестницы и в июне 2009 года получил должность зама начальника ГУФСИН России по Санкт-Петербургу. Затем перешел на работу в Свердловскую область.