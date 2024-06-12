В Минске на два месяца ограничат движение на улице Кульман

Движение на участке от пересечения с улицей Богдановича до пересечения с улицей Кропоткина будет ограничено с 13 июня до 12 августа из-за проведения ремонтных работ.



Госавтоинспекция просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным ограничениям. Во избежание заторовых ситуаций водителям необходимо заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации.