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В Минске на два месяца ограничат движение на улице Кульман

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ограничат движение по улице Кульман. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Движение на участке от пересечения с улицей Богдановича до пересечения с улицей Кропоткина будет ограничено с 13 июня до 12 августа из-за проведения ремонтных работ.

Госавтоинспекция просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным ограничениям. Во избежание заторовых ситуаций водителям необходимо заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации.