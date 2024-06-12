Штормовое предупреждение: на Ростовскую область надвигаются ливень и град

«С
Граждан попросили быть внимательными и осторожными, во время разгула стихии не выходить на улицу без крайней необходимости, а при грозе отключать электроприборы.
В случае возникновения опасной ситуации вызвать помощь можно по телефону 112.
Ростовская область, 12 июня 2024. DON24.RU. Штормовое предупреждение распространило управление МЧС по Ростовской области.
«С
Граждан попросили быть внимательными и осторожными, во время разгула стихии не выходить на улицу без крайней необходимости, а при грозе отключать электроприборы.
В случае возникновения опасной ситуации вызвать помощь можно по телефону 112.