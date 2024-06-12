Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штормовое предупреждение: на Ростовскую область надвигаются ливень и град

Ростовская область, 12 июня 2024. DON24.RU. Штормовое предупреждение распространило управление МЧС по Ростовской области.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 77% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: Don24.ru

«С 11:00—13:00 и до конца суток 12-го июня, в течение суток 13-го июня местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20−23 м/с», — сообщает источник.

Граждан попросили быть внимательными и осторожными, во время разгула стихии не выходить на улицу без крайней необходимости, а при грозе отключать электроприборы.

В случае возникновения опасной ситуации вызвать помощь можно по телефону 112.