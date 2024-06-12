Умерла Гала Самойлова, актриса сериала «Мажор»

— Ее знал весь театральный Петербург. Она была не только замечательной актрисой, со страстью к экспериментам в искусстве и к духовным поискам, но и обладала потрясающим литературным даром. Каждый ее рассказ или пост в соцсетях я перечитывал по несколько раз, наслаждаясь языком, стилем и ее остроумием, — добавил он.