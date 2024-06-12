Умерла Гала Самойлова, актриса сериала «Мажор»

Умерла Гала Самойлова, актриса театра и кино из Петербурга. Ей было 45 лет. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе Новой сцены Александрийского театра.
— Пришла печальная новость — не стало нашего друга, актрисы, танцовщицы, хореографа Галы Самойловой. Наши глубокие соболезнования семье и друзьям Галы, — говорится в сообщении.
Что стало причиной смерти, не уточняется. Однако знакомый актрисы Дмитрий Изотов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уточнил, что Самойлова долгое время болела.
— Ее знал весь театральный Петербург. Она была не только замечательной актрисой, со страстью к экспериментам в искусстве и к духовным поискам, но и обладала потрясающим литературным даром. Каждый ее рассказ или пост в соцсетях я перечитывал по несколько раз, наслаждаясь языком, стилем и ее остроумием, — добавил он.
Гала Самойлова также известна по своим ролям в сериалах. Ее можно увидеть в таких лентах, как «Мажор-2», «Метод Михайлова», «Сердце Ангела», «Морские дьяволы. Смерч-2» и других.