В Краснодаре из 20 тысяч роз трех цветов выложили флаг России

Праздник в самом центре города начался с того, что рядом с расположенным здесь же Краснодарским академическим театром драмы имени Горького был выложен триколор из 20 тысяч живых роз. Специалисты еще накануне подготовили место для уникальной композиции и начали укладывать цветы. А с семи часов утра любой желающий присоединиться к созданию удивительного флага России.
Затем состоялась церемония поднятия государственного флага Российской Федерации.
Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, триколор по периметру Главной городской площади пронесли воспитанники Поста № 1 и казаки Почетного караула Кубанского казачьего войска. В торжественном мероприятии приняли участие мэр Евгений Наумов, председатель городской Думы Вера Галушко, депутаты, представители общественных объединений и национальных общин, местные жители.
— Этот праздник имеет особый смысл. Мы вспоминаем предков, которые строили нашу страну — большую, сильную и богатую талантами. Благодарим их за победы по всем фронтам: в экономике, культуре, науке. В то же время 12 июня является праздником каждого из нас. Живя в России, работая в ней, воспитывая детей, мы вносим свой вклад в развитие Отечества, — сказал глава города.
Церемония поднятия государственного флага прошла под гимн Российской Федерации в исполнении Народной артистки России Раисы Гончаровой и артистов вокально-хореографического ансамбля «Родник» творческого объединения «Премьера».
В День России во всех округах Краснодаре состоятся более ста самых разнообразных праздничных мероприятий.