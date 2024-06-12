В Краснодаре из 20 тысяч роз трех цветов выложили флаг России

— Этот праздник имеет особый смысл. Мы вспоминаем предков, которые строили нашу страну — большую, сильную и богатую талантами. Благодарим их за победы по всем фронтам: в экономике, культуре, науке. В то же время 12 июня является праздником каждого из нас. Живя в России, работая в ней, воспитывая детей, мы вносим свой вклад в развитие Отечества, — сказал глава города.