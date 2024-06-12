Россиянин назвал пять ошибок при поездке в Калининградскую область: как их избежать

Также путешественник предостерег тех, кто собирается в Калининград и область, чтобы покупаться в море. Мужчина отметил, что регион действительно славится своими курортами, однако мало кто из туристов захочет провести весь день в воде. Так как при температуре +30 градусов в Балтийском море температура воды все еще не достаточно комфортная для купания, передает его слова newsnn.ru.