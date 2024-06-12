Российские медики провели сложнейшие операции юным жителям Бухарской области

Специалисты российского Центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова Михаил Тёпленкий и Эдуард Парфенов посетили Бухарский областной детский многопрофильный медицинский центр.
В течение двух дней российские медики проводили осмотр пациентов медцентра, анализировали состояние больных, перенесших операции в предыдущие годы, давали рекомендации для их эффективного лечения и скорейшего выздоровления.
В сотрудничестве с врачами учреждения иностранные специалисты провели высокотехнологичные операции троим пациентам с тяжелыми врожденными и приобретенными деформациями опорно-двигательного аппарата.
Напомним, что в Центре здоровья матери и ребенка в Кашкадарье планируется внедрить белорусскую систему управления.