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Российские медики провели сложнейшие операции юным жителям Бухарской области

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Хирурги российского Центра Илизарова провели в Бухаре сложнейшие операции детям с серьезными ортопедическими проблемами, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Специалисты российского Центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова Михаил Тёпленкий и Эдуард Парфенов посетили Бухарский областной детский многопрофильный медицинский центр.

В течение двух дней российские медики проводили осмотр пациентов медцентра, анализировали состояние больных, перенесших операции в предыдущие годы, давали рекомендации для их эффективного лечения и скорейшего выздоровления.

В сотрудничестве с врачами учреждения иностранные специалисты провели высокотехнологичные операции троим пациентам с тяжелыми врожденными и приобретенными деформациями опорно-двигательного аппарата.

Напомним, что в Центре здоровья матери и ребенка в Кашкадарье планируется внедрить белорусскую систему управления.

медицина