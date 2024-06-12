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Порывистый ветер и до +24°С ожидается в Беларуси 13 июня

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до плюс 24 градусов ожидается в Беларуси 13 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 82% 759 мм рт. ст. +19°
Источник: РИА "Новости"

В четверг будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь ночью по востоку, а днем в юго-западных районах республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман.

Ветер северо-западный 4−9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 6 градусов по северо-западу до плюс 14 градусов по востоку. Днем температура повысится до плюс 19−24 градусов.