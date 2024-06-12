Автопробег ко Дню России прошел в Нижнем Новгороде

Перед стартом между фондом «Патриотический Центр “Русская Победа”, “Союзом десантников России” и “Союзом Строителей” подписали соглашение по запуску сертификата на 200 тысяч рублей для приобретения жилья в новостройках бойцами, заключившими контракт с МО РФ.