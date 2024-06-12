В Татарстане ожидается ухудшение погоды — грозы и град

В случае ухудшения погодных условий сотрудники ведомства рекомендуют водителям воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, соблюдать ПДД. Также владельцам маломерных судов необходимо воздержаться от выезда на воду, учитывать погодные условия, всегда иметь при себе средства спасения, средства связи и навигации, не рыбачить в одиночку.