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Тысячи екатеринбуржцев спели гимн России в Историческом сквере

На Плотинке тысячи жителей Екатеринбурга спели 17 песен, включая гимн России.

Источник: Комсомольская правда

Жители Екатеринбурга масштабно отмечают День России. Главной площадкой праздника стал Исторический сквер. Здесь, по традиции, прошел концерт «Хором славим Россию и город». Он начался в 14.00.

— На ступенях, ведущих к памятнику основателям Екатеринбурга, выстроился тысячный хор, стать частью которого мог любой желающий, — объяснили в администрации Екатеринбурга. — Солистами концерта стали артисты городского оперного театра, а музыкальное сопровождение обеспечил оркестр.

Участвовали и профессиональные певцы, и рядовые горожане Алексей БУЛАТОВ.

Уральцы спели 17 песен. Среди них «У моей России длинные косички», «Позови меня тихо по имени», «Ничего на свете лучше нету», «Мы желаем счастья вам» и гимн России.

Во время мероприятия куплеты показывались на большом экране, чтобы все могли подпевать.