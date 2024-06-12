Тысячи екатеринбуржцев спели гимн России в Историческом сквере

Жители Екатеринбурга масштабно отмечают День России. Главной площадкой праздника стал Исторический сквер. Здесь, по традиции, прошел концерт «Хором славим Россию и город». Он начался в 14.00.
— На ступенях, ведущих к памятнику основателям Екатеринбурга, выстроился тысячный хор, стать частью которого мог любой желающий, — объяснили в администрации Екатеринбурга. — Солистами концерта стали артисты городского оперного театра, а музыкальное сопровождение обеспечил оркестр.
Участвовали и профессиональные певцы, и рядовые горожане Алексей БУЛАТОВ.
Уральцы спели 17 песен. Среди них «У моей России длинные косички», «Позови меня тихо по имени», «Ничего на свете лучше нету», «Мы желаем счастья вам» и гимн России.
Во время мероприятия куплеты показывались на большом экране, чтобы все могли подпевать.