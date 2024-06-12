83-летняя жительница Челнов выступит на Чемпионате Европы

Тяжелыми видами спорта она увлеклась после 80 лет. Заявляет, что нет ничего невозможного. Ей занятия спортом доставляют удовольствие и улучшают здоровье. По словам самой Назимы Закировой, она — дитя войны, которые выросли выносливыми и сильными.
Трудилась с детства, конечно, ели и лебеду, и крапиву. Может быть, именно они спасли нам спасли жизнь, считает жительница Челнов.
А сегодня силы ей придают занятия спортом: на каждом соревновании она занимает призовые места. Была уже на 12 соревнованиях, участвует в двух-трех видах. На всех соревнованиях — только золотые медали, дипломы, благодарственные письма. Сейчас завоевано 7 кубков!
Кубок вручается самому возрастному участнику, смеется Закирова. И готовится к очередным соревнованиям, рассчитывает только на победу. Финансовую помощь оказали ей депутат Горсовета и спонсоры из Челнов.
Предприниматель Максим Логинов рассказал, что наблюдал за ее успехами. И когда сказали, что есть возможность помочь, сразу же согласились, выделили средства. Депутат Горсовета Вадим Матюшин отметил: не только в молодости или на пике карьеры спортсмены достигают успехов, но и в таком солидном возрасте. Ребята решили помочь в организации поездки нашей Назимы Гумеровны в Сочи на Чемпионат Европы.