83-летняя жительница Челнов выступит на Чемпионате Европы

Предприниматель Максим Логинов рассказал, что наблюдал за ее успехами. И когда сказали, что есть возможность помочь, сразу же согласились, выделили средства. Депутат Горсовета Вадим Матюшин отметил: не только в молодости или на пике карьеры спортсмены достигают успехов, но и в таком солидном возрасте. Ребята решили помочь в организации поездки нашей Назимы Гумеровны в Сочи на Чемпионат Европы.