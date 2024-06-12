В четверг в Калининградской области будет дождливо

Пасмурная погода сохранится на территории Калининградской области до вторника. В то же время в выходные потеплеет, столбики термометра покажут до +23 градусов Цельсия. Настоящая жара ожидается во вторник, 18 июня — синоптики прогнозируют +28 градусов Цельсия и слабый дождь.