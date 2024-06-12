В четверг в Калининградской области будет дождливо

Калининградскую область в четверг, 13 июня, ожидают дожди и облачная погода. Такой прогноз озвучили в Гидрометцентре России.
Температура воздуха днем не превысит +19 градусов Цельсия, а ночью опустится до +7 градусов Цельсия. Днем ожидается дождь, а также слабый западный ветер, который будет дуть со скоростью 2−4 метра в секунду. Атмосферное давление 762 мм.рт.ст.
Пасмурная погода сохранится на территории Калининградской области до вторника. В то же время в выходные потеплеет, столбики термометра покажут до +23 градусов Цельсия. Настоящая жара ожидается во вторник, 18 июня — синоптики прогнозируют +28 градусов Цельсия и слабый дождь.