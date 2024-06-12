В Нижнем Новгороде прошла акция «Вперед, Россия!»

«“День России объединяет всех граждан нашей великой страны в стремлении показать, что мы любим свою Родину, гордимся ее достижениями и победами. Гордимся тем, что мы — россияне, своей историей, многообразной культурой, и передаем это следующим поколениям. И не позволим никому отнять наши ценности, разрушить многонациональные традиции, и всегда готовы защищать их. Нижегородцы отмечают этот День России всегда масштабно, дружно и от всего сердца. День России — праздник каждого из нас. И я желаю всем нам и нашей Родине мира, процветания, новых свершений и побед!” — поздравил участников акции руководитель исполнительного комитета НРО партии “Единая Россия”, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов.