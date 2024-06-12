В Нижнем Новгороде прошла акция «Вперед, Россия!»

12 июня, в День России, в Нижнем Новгороде прошла патриотическая акция, посвященная государственному празднику и 25-й годовщине легендарного марш-броска миротворческого батальона ВДВ России на Приштину. В рамках акции «Вперед, Россия!» провели масштабный автомотопробег и торжественные мероприятия.
Старт был дан с площади Славы в Нижнем Новгороде, где участники возложили цветы Вечному огню, почтив память героев Великой Отечественной войны.
Как отметил организатор акции, депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комиссии по патриотическому воспитанию регионального отделения «Единой России» Василий Суханов, марш-бросок на Приштину вошел в легендарную летопись побед русского оружия. В 1999 году потомки героев Великой Победы продолжили их миссию, также и сегодня новое поколение героев встало на защиту нашей страны.
«Традиционно мы посвящаем эту акцию Дню России и годовщине марш-броска легендарного миротворческого батальона ВДВ на Приштину. Сохранение исторической правды, наших традиций и донесение их до молодежи, до наших детей — это ключевой момент. И все понимают и знают, какова роль выдающихся личностей в истории. И именно те парни, которые совершили свой подвиг в 1999 году, стали одним из примеров мужества, отваги и чести для нынешнего поколения бойцов, отстаивающих интересы нашей Родины в ходе СВО. Мы помним и чтим героев, по достоинству воздавая за великие деяния — и это никогда не изменится!» — заявил Василий Суханов. Среди участников акции много ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции.
«Для нас это значимый день, и я не мог остаться в стороне. Тем более в такое непростое время как непосредственный участник боевых действий и всех этих событий, знаю, как важно наше единение».
Более 150 автомобилей и мотоциклов с флагами России, различных родов войск, СВО, общественных организаций, «Единой России» проехали под музыку по улицам Нижнего Новгорода. В автомотопробеге приняли участие герои СВО, представители ветеранских и молодежных организаций, партактива и депутатского корпуса «Единой России», мотоклубов, различных общественных объединений и просто неравнодушные жители. Также отметить День России вместе с участниками акции решили и нижегородские блогеры.
Колонна с развевающимися флагами с музыкальным сопровождением проехала по городу под сигналы поддержки встречных автомобилей и приветствия прохожих. Центральной точкой сбора участников акции стало символичное место — Парк Победы. Вместе с жителями города здесь автопробег встречали военнослужащие 96-й разведывательной бригады и воспитанники Павловского военно-патриотического клуба «Юный десантник».
Участники возложили цветы к монументу знаменитого генерала ВДВ В. Ф. Маргелова.
«Я хочу поблагодарить всех участников нашей акции. Мы собрались вместе, чтобы показать — мы сплочены, мы все едины! И всегда будем помнить героев “былых времен” и поддерживать наших ребят — героев, которые сегодня встали на защиту нашей Родины и борются за нас, за мир без нацизма. Мы посвятили акцию подвигу наших ребят, чтобы показать молодежи — на таких примерах нужно учиться побеждать. И уверены, что Победа будет за нами!» — обратился к участникам руководитель Нижегородской областной общественной организации ветеранов ВДВ «Никто, кроме нас!» Сергей Патлань.
Под исполнение гимна в парке Победы был поднят государственный флаг Российской Федерации.
«“День России объединяет всех граждан нашей великой страны в стремлении показать, что мы любим свою Родину, гордимся ее достижениями и победами. Гордимся тем, что мы — россияне, своей историей, многообразной культурой, и передаем это следующим поколениям. И не позволим никому отнять наши ценности, разрушить многонациональные традиции, и всегда готовы защищать их. Нижегородцы отмечают этот День России всегда масштабно, дружно и от всего сердца. День России — праздник каждого из нас. И я желаю всем нам и нашей Родине мира, процветания, новых свершений и побед!” — поздравил участников акции руководитель исполнительного комитета НРО партии “Единая Россия”, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов.
Акцию «Вперед, Россия!» поддержали и на воде — аквапробегом из маломерных судов, украшенных российскими флагами, который прошел по Волге напротив парка Победы.
Творческим подарком стал патриотический концерт группы «Солдаты фортуны». Всех угощали настоящей солдатской кашей из полевой кухни.
Справка. 12 июня 2024 года исполняется 25 лет одной из самых секретных и легендарных спецопераций российской армии. Сводный батальон ВДВ России, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, совершил 600-километровый марш-бросок на Приштину в ночь с 11 на 12 июня 1999 года. Наши десантники захватили аэродром Слатина, чтобы обеспечить высадку основных сил миротворческого контингента Российской Федерации. Тем самым они не допустили прибытия и размещения войск НАТО с целью уничтожения городов Сербии. Марш-бросок на Приштину вошел в современную летопись побед русского оружия.
Ежегодно 12 июня ветераны ВДВ и боевых действий отмечают День памяти миротворческого батальона ВДВ, проводятся памятные мероприятия.