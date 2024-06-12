Врач рассказала об опасности продающихся у дороги овощей и фруктов.
Врач-терапевт Татьяна Тарадеева предупредила, что покупка овощей и фруктов у дороги сопряжена с рядом рисков для здоровья, связанных с загрязнением и ненадлежащими условиями хранения.
— Овощи и фрукты, выставленные на продажу возле оживлённых дорог, подвергаются воздействию выхлопных газов, содержащих вредные вещества, таких как оксиды азота, оксид углерода и мелкие частицы. Эти загрязнители среды могут оседать на продуктах, делая их небезопасными для употребления. Как правило, в небольших количествах вредные вещества выводятся из организма, но при оседании постепенно приводят к болезням желудочно-кишечного тракта и снижению иммунитета, — пояснила специалист.
Кроме того, овощи и фрукты, продающиеся у дороги, часто хранятся при неправильном температурном режиме и влажности, что может привести к их порче и росту вредных бактерий. Причём продукты внешне могут не иметь подозрительных признаков.
Источник: iz.ru.