Врач рассказала об опасности продающихся у дороги овощей и фруктов.

— Овощи и фрукты, выставленные на продажу возле оживлённых дорог, подвергаются воздействию выхлопных газов, содержащих вредные вещества, таких как оксиды азота, оксид углерода и мелкие частицы. Эти загрязнители среды могут оседать на продуктах, делая их небезопасными для употребления. Как правило, в небольших количествах вредные вещества выводятся из организма, но при оседании постепенно приводят к болезням желудочно-кишечного тракта и снижению иммунитета, — пояснила специалист.