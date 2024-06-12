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Детям до 14 лет запрещено посещать пляж без взрослых — МЧС

Детям до 14 лет запрещено посещать пляжи без сопровождения взрослых. Такая мера закреплена в Беларуси законодательно. Об этом журналистам 12 июня сообщил помощник министра — пресс-секретарь МЧС Евгений Барановский, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Детей до 6 лет нельзя упускать из виду. Малыши быстро и незаметно уходят под воду, даже если рядом плавают люди. Поэтому мы делаем акцент на ответственности родителей за безопасность ребенка, — отметил пресс-секретарь.

Представитель ведомства добавил, что правила посещения пляжей и акваторий утверждены постановлением Совета Министров от 18 августа 2023 года № 543 «Об охране жизни людей на водах».

В частности, белорусам нельзя купаться в запрещенных местах, употреблять на пляже спиртные напитки и плавать в состоянии алкогольного опьянения, заплывать за буи, обозначающие границы акватории пляжа, подплывать к судам и плавучим объектам, взбираться на технические предупредительные знаки.

Документ также накладывает табу на плавание на спортивном инвентаре, досках, лежаках, автокамерах и надувных матрацах. Также отдыхающим не разрешено подавать ложные сигналы и организовывать в воде игры, связанные с баловством и захватом купающихся.

МЧС