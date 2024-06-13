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Сергей Шелест рассказал о клипе, созданном омичами

Выпуск песни приурочили к 12 июня.

Источник: Соцсети

Мэр Сергей Шелест представил в своём телеграм-канале новый клип на песню под названием «Я хочу жить в России».

«Друзья, уверен, эта песня никого не оставит равнодушным. Автор — Сергей Пестов один из создателей культурного проекта авторов-исполнителей ветеранов боевых действий “Правда за нами”, — написал глава города.

Патриотическую песню исполнили юные участники хоровых коллективов Омска. А съемки проводились в самых живописных местах: в Омской крепости, на набережной и возле Свято-Успенского кафедрального собора. Съемка получилась достаточно динамичной и велась даже с воздуха.

Напомним, сегодня, 12 июня, в честь Дня России в Омске прошли многочисленные торжественные мероприятия, главным из которых стал Парад национальностей на Любинском проспекте. В нём приняли участие около двух тысяч человек.