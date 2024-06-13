Сергей Шелест рассказал о клипе, созданном омичами

Мэр Сергей Шелест представил в своём телеграм-канале новый клип на песню под названием «Я хочу жить в России».
«Друзья, уверен, эта песня никого не оставит равнодушным. Автор — Сергей Пестов один из создателей культурного проекта авторов-исполнителей ветеранов боевых действий “Правда за нами”, — написал глава города.
Патриотическую песню исполнили юные участники хоровых коллективов Омска. А съемки проводились в самых живописных местах: в Омской крепости, на набережной и возле Свято-Успенского кафедрального собора. Съемка получилась достаточно динамичной и велась даже с воздуха.
Напомним, сегодня, 12 июня, в честь Дня России в Омске прошли многочисленные торжественные мероприятия, главным из которых стал Парад национальностей на Любинском проспекте. В нём приняли участие около двух тысяч человек.