В Кировском районе Перми после ремонта открыли обновленную набережную

«Мы постарались сделать так, чтобы облик новой набережной гармонично вписался в окружающее пространство. Набережная получилась очень современной и функциональной — настолько, что теперь берега Камы связывает регулярный водный рейс. Здесь каждый житель — разного возраста — найдет себе занятие по душе. Можно неспешно гулять всей семьей и любоваться видами красавицы Камы со смотровых балконов, можно заниматься спортом и совершать пробежки, а ребята с удовольствием будут играть на детской площадке. Уверен, что новая Кировская набережная станет излюбленным местом отдыха для жителей вашего района и всей Перми», — говорит Эдуард Соснин.