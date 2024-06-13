В Кировском районе Перми после ремонта открыли обновленную набережную

В Кировском районе Перми 12 июня произошло долгожданное событие. В День города горожан приняла обновленная набережная Камы. Глава Перми Эдуард Соснин поздравил жителей района с открытием нового места отдыха.
Для горожан в этот день подготовили большую развлекательную программу. С концертными номерами выступили творческие коллективы Перми из объединения «ПермьКонцерт» и ДК им. Кирова. На главной сцене представили свои номера ансамбли «Воскресение», «Ба-Ба-Ту», «Ромэн» и «Ярмарка», Андрей Киряков с проектом «Три балалайки».
Детскую площадку на набережной оборудовали зоной настольных игр. Дети и родители смогли насладиться анимационной программой «Пусть всегда будет солнце!», а затем всех ждал музыкально-интерактивный спектакль «Путешествие Камушки».
Как отметил во время открытия обновленной набережной глава Перми Эдуард Соснин, праздничное настроение царит сегодня во всех районах города, но для Кировского района это особенный праздник.
«Мы постарались сделать так, чтобы облик новой набережной гармонично вписался в окружающее пространство. Набережная получилась очень современной и функциональной — настолько, что теперь берега Камы связывает регулярный водный рейс. Здесь каждый житель — разного возраста — найдет себе занятие по душе. Можно неспешно гулять всей семьей и любоваться видами красавицы Камы со смотровых балконов, можно заниматься спортом и совершать пробежки, а ребята с удовольствием будут играть на детской площадке. Уверен, что новая Кировская набережная станет излюбленным местом отдыха для жителей вашего района и всей Перми», — говорит Эдуард Соснин.
Преображение набережной в Кировском районе началось в 2022 году. Реконструкция затронула участок от ул. Чистопольской до ул. Шишкина. В ходе ремонта обновили лестничные спуски и парапет, обустроили променад с разными типами покрытий и два спуска-пандуса для доступа маломобильных групп населения. Через территорию набережной организовали удобный маршрут для транзитного велосипедного движения — в обход мест массового пребывания людей и тихих зон.
В рамках капитального ремонта сквера обустроили зону проведения культурно-массовых мероприятий, детское игровое пространство, зоны отдыха и занятий спортом. На территории вокруг ДК им. Кирова появилось организованное парковочное пространство. Здесь восстановили газон, высадили деревья и кустарники. Площадь озеленения составила более 45 тыс. кв. метров.
Кроме обустройства набережной подрядная организация выполнила работы по берегоукреплению для защиты береговой полосы от агрессивного воздействия волн, течения и льда, а также для предупреждения разрушений и затоплений берега реки.