Дмитрий Махонин вручил Георгиевский крест бывшему депутату краевого парламента

Глава региона Дмитрий Махонин в День России вручил боевые награды участникам СВО. Медалями и знаками отличия жителей Пермского края наградили указом президента России.
О вручении наград землякам Дмитрий Махонин сообщил в своем телеграм-канале. Среди награжденных был бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко. Из рук губернатора он получил Георгиевский крест IV степени и медаль «За отвагу».
Старшему сержанта Александру Бушуеву губернатор вручил Орден Мужества; медали «За храбрость» II степени — Рафаил Аллахвердиев, Павел Вшивцев, Сергей Костарев, Рудольф Шакиров; медали Жукова — прапорщик Денис Каюмов, старшина Ильдар Насибуллин, прапорщик Сергей Ульянов.
«Каждый из бойцов — пример служения Родине и гордость для всего Прикамья! Награждать их сегодня — большая честь для меня», — отметил Дмитрий Махонин.
Экс-депутат Александр Григоренко, потерявший в спецоперации руку, вернулся в Пермь. Александр Григоренко рассказал, как провел первый день дома.