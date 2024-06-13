СМИ: США приближаются к небывалой природной катастрофе

Отмечается, что разлом в этом регионе не представляет собой одну сплошную полосу, как большинство других, а разделяется на четыре сегмента. Это открытие сулит гигантскую катастрофу, поскольку тектонические плиты могут «наехать» друг на друга, нагнетая давление с риском мощного землетрясения в девять баллов.