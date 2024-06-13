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Важный праздник: петербуржцы отметили День России у «Газпром Арены»

У «Газпром Арены» состоялся фестиваль, приуроченный ко Дню России. Петербуржцы отметили праздник вместе с Анной Хилькевич, Сашей Стоуном, Полиной Гагариной, Давой и другими российскими знаменитостями.

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Фестиваль удивлял петербуржцев не только певцами и блогерами, но и различными активностями. Для посетителей подготовили несколько зон, которые отличались тематикой. Киноманы, любители боев или науки и искусства могли найти свое развлечение.

Участниками мероприятия стали Олег Газманов, Полина Гагарина, NILETTO, DAVA, VAVAN и Анатолий Цой. Также на сцену вышли Amirchik, Radio Tapok, Сергей Жуков и другие.

Гуляния на Крестовском острове особенно понравились петербуржцам, судя по количеству публики. Посетители приходили вместе с детьми, для которых организаторы также подготовили развлекательные зоны. Даже внезапно накрывший Северную столицу дождь не помешал празднованию Дня России. Горожане не понаслышке знают, что после сильного ливня всегда выходит солнце.