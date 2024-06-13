Важный праздник: петербуржцы отметили День России у «Газпром Арены»

Гуляния на Крестовском острове особенно понравились петербуржцам, судя по количеству публики. Посетители приходили вместе с детьми, для которых организаторы также подготовили развлекательные зоны. Даже внезапно накрывший Северную столицу дождь не помешал празднованию Дня России. Горожане не понаслышке знают, что после сильного ливня всегда выходит солнце.