Важный праздник: петербуржцы отметили День России у «Газпром Арены»

Фестиваль удивлял петербуржцев не только певцами и блогерами, но и различными активностями. Для посетителей подготовили несколько зон, которые отличались тематикой. Киноманы, любители боев или науки и искусства могли найти свое развлечение.
Участниками мероприятия стали Олег Газманов, Полина Гагарина, NILETTO, DAVA, VAVAN и Анатолий Цой. Также на сцену вышли Amirchik, Radio Tapok, Сергей Жуков и другие.
Гуляния на Крестовском острове особенно понравились петербуржцам, судя по количеству публики. Посетители приходили вместе с детьми, для которых организаторы также подготовили развлекательные зоны. Даже внезапно накрывший Северную столицу дождь не помешал празднованию Дня России. Горожане не понаслышке знают, что после сильного ливня всегда выходит солнце.