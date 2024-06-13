Стала короче на одну станцию: на Южном берегу Крыма открыли канатную дорогу на Ай-Петри

В Крыму начался курортный сезон, вот и одна из главных «визиток» южного побережья — канатная дорога на плато Ай-Петри, полностью готова встречать гостей.
ЯРКИЙ И ЛЕТНИЙ «АЙ-ФЕСТ».
12 июня в День России дан официальный старт работе канатной дороги, которая прошла реконструкцию.
В честь двойного праздника на плато Ай-Петри организовали семейный фестиваль «Ай-Фест». Взрослых и детей порадовали талантами вокалисты, музыканты и танцоры.
Малышам особенно пришлись по душе конкурсы от аниматоров, и мастер-классы, где своими руками можно сделать «ловца снов» или воздушного змея.
Гости старались запечатлеть на память самые яркие моменты праздника, и здесь их ждал приятный сюрприз — все фотографии, помеченные в соцсети хештегом #Ай-Фест, тут же совершенно бесплатно печатались на бумаге.
ГЛАВНОЕ — КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ.
Остроконечные зубцы Крымских гор и панорамный вид на Большую Ялту, как и прежде неизменно прекрасны — отдыхающие специально приезжают на плато, чтобы полюбоваться окрестностями.
Но в работе самой канатной дороги произошли довольно ощутимые изменения: нижняя станция «Мисхор» не работает, поэтому путешествие начинается с туристического центра «Ай-Петри».
В этом центре гости покупают билеты, садятся в микроавтобусы и едут на среднюю станцию «Сосновый бор», находящуюся на высоте 391 метр над уровнем моря. Там пассажиров ждут вагонетки, в которых они и совершают увлекательное путешествие по воздуху.
Дорога на плато Ай-Петри, где на высоте 1153 метра над уровнем моря, находится конечная станция, занимает от 5,5 до 7 минут.
«Главное — безопасность пассажиров: проведена серьезная работа, чтобы исключить любые внештатные ситуации, вдобавок, все наши проводники вагонеток окончили курсы спасателей. Нам пришлось закрыть для пассажиров нижнюю станцию “Мисхор”. Она нуждается в реконструкции, на которую требуется много времени, но Южный берег Крыма летом нельзя оставить без такой значимой достопримечательности, как канатная дорога, поэтому решили работать в таком формате», — рассказали КП-Крым в пресс-службе компании, отметив, что пассажирская подвесная канатная дорога за 10-часовый рабочий день может обслужить 2100 человек, но есть возможность увеличить мощности до 2500.
Выяснилось также, что ярко выраженной «метеозависимостью» канатная дорога не страдает — останавливается только при грозе, или когда скорость ветра превышает 12 м/с.