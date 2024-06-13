Стала короче на одну станцию: на Южном берегу Крыма открыли канатную дорогу на Ай-Петри

«Главное — безопасность пассажиров: проведена серьезная работа, чтобы исключить любые внештатные ситуации, вдобавок, все наши проводники вагонеток окончили курсы спасателей. Нам пришлось закрыть для пассажиров нижнюю станцию “Мисхор”. Она нуждается в реконструкции, на которую требуется много времени, но Южный берег Крыма летом нельзя оставить без такой значимой достопримечательности, как канатная дорога, поэтому решили работать в таком формате», — рассказали КП-Крым в пресс-службе компании, отметив, что пассажирская подвесная канатная дорога за 10-часовый рабочий день может обслужить 2100 человек, но есть возможность увеличить мощности до 2500.