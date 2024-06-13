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Что можно и нельзя делать в день Еремея Распрягальника 13 июня, который называют Бобовник

Что можно и нельзя делать в день Еремея Распрягальника 13 июня на Бобовник.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 13 июня вспоминает святого Ермия Команского. В народе принято праздновать день Еремея Распрягальника. Название возникло из-за того, что в названный день распрягали коней, завершая сеять. Однако существует еще одно название — Бобовник. Все дело в том, что с 13 июня сажали бобовые.

Что нельзя делать 13 июня

Не следует 14 июня устраиваться на новую работу, а также переезжать. Предки верили, что могут возникнуть как финансовые трудности, так и проблемы с бытом. Запрещено кричать и ругаться. Подобным можно спровоцировать несчастья.

Что можно делать 13 июня

По традиции, было принято заниматься работами на огороде. Кроме того, в указанный день сажали бобы. Все дело в том, что все посадки, которые были сделаны 13 июня, дадут богатый урожай.

Согласно приметам, плохая погода 13 июня предупреждает про суровую зиму. Если кукует кукушка, то ждали хорошей и теплой погоды. Туман в утренние часы указывает на богатый урожай грибов.