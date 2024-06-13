Небо окрасилось в карминный. В Петербурге прошла репетиция «Алых парусов»

Репетиция стала очередным звеном в цепи памятных моментов. Главное торжество — праздник «Алые паруса» пройдет 28 июня. Из-за проведения репетиций и самого праздника в центре Петербурга временно будут введены ограничения на движение транспорта, включая закрытие проезда по Дворцовому и Троицкому мостам.