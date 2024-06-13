Во Владивостоке заряд молнии попал в самую высокую башню города

К слову, погода за последние пару дней уже не в первый раз удивляет жителей Приморья. Так, 11 июня в Артеме, например, выпал крупный град. Напомним, что сегодня в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, в крае без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +12…+25°C.