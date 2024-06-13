Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке заряд молнии попал в самую высокую башню города

Местным жителям удалось сделать красивые кадры.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 73% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Соцсети

Жители и гости города стали свидетелями пугающего и одновременно завораживающего явления в День России. Молния ударила в самую высокую точку Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Svodka25.

Заряд молнии привлекла верхушка одной из башен. Красивые фотографии быстро распространились в сети.

К слову, погода за последние пару дней уже не в первый раз удивляет жителей Приморья. Так, 11 июня в Артеме, например, выпал крупный град. Напомним, что сегодня в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, в крае без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +12…+25°C.